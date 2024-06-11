عام حبس لشخص بتهمة تسريب مواضيع البكالوريا

أدانت محكمة اقبو بمجلس قضاء بجاية مشتبه فيه بعام حبس نافذ وغرامة مالية 100.000 الف دينار، بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة البكالوريا.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو الرأي العام، أنه في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات. تمت متابعة مشتبه فيه عن طريق إجراء المثول الفوري. بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي عبر منظومة المعالجة الآلية للمعطيات طبقا للمادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات”.

وأضاف البيان: “وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانته ومعاقبته بعام حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة”.