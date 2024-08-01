عام حبس لفلاحين بعد ان عثر بحوزتهم على اجهزة حساسة

ادانت محكمة الجنح بشراقة ثلاث شباب في العقد الثاني و الثالث من العمر “.م.ا.ن”، و”.ف.ن””م.ن”. بعام حبس نافذ منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد ان عثر بحوتهم على أجهزة حساسة دون رخصة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها الى تاريخ 8 جويلية 2024 تم التحقيق فيها من قبل عناصرالضبطية القضائية ،التي تمكنت من العثور على اجهزة حساسة متواجدة داخل كوخ بمزرعة بضواحي منطقة شراقة ، وبعد مداهمة المكان وتفتيش الكوخ من قبل عناصر الأمن تم العثور بداخله على ذخيرة من النوع الخامس ،و جهاز تحكم ،و ومنضاد و ادوات بندقية ،وراديو و طائرة بدون طيار .

المتهمون و أثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت لهم تهم تتعلق حيازة ذخيرة من الصنف الخامس طبقا للمادة 33 من الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ،وجنحة إستخدام أجهزة حساسة دون رخصة طبقا للمادة 175 مكرر 2 فقرة 1 من قانون العقوبات

و بالرجوع المتهمون أنكر والتهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان المحجوزات التي تم العثور عليها داخل المزرعة ليس تابعة لهم بل لاقاربهم ،وانهم مجرد فلاحين لا علاقة لهما بتلك المحجوزات ,ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم ,وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبس ،حددت القاضي بعد للمداولة الحكم السالف ذكره .

النهار اولاين