عام حبس نافذ و10 ملايين غرامة لشخص ضرب” كوردوني”بالشلف

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف بعقوبة سنة حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق المعتدي على إسكافي.

تعود القضية بعد شكوى تقدم بها الإسكافي، تفيد بتعرضه للسرقة والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض من طرف الجاني.

أين تعرض الضحية إلى التعنيف وعملية سرقة مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة بالغة على مستوى الوجه و الرأس.

أين تم نقل الضحية الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى تنس، وتحصل على عجز قدره 21 يوم.

عقب مثول الجاني أمام هيئة المحكمة إعترف بفعلته، وبعد التماس هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات تم إصدار الحكم السالف.