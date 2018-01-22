عاجل

عام حبس نافذ و10 ملايين غرامة لشخص ضرب” كوردوني”بالشلف

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عام حبس نافذ و10 ملايين غرامة لشخص ضرب” كوردوني”بالشلف
بقلم أحمد مراح

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف بعقوبة سنة حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق المعتدي على إسكافي.

تعود القضية بعد شكوى تقدم بها الإسكافي، تفيد بتعرضه للسرقة والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض من طرف الجاني.

أين تعرض الضحية إلى التعنيف وعملية سرقة مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة بالغة على مستوى الوجه و الرأس.

أين تم نقل الضحية الى  مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى تنس، وتحصل على عجز قدره 21 يوم.

عقب مثول الجاني أمام هيئة المحكمة إعترف بفعلته، وبعد التماس هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات تم إصدار الحكم السالف.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital