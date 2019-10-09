عام “حبس” وغرامة مالية لشاب عرقل عملية تنصيب المندوبية الولائية في الجلفة

أصدرت محكمة الجلفة،حكم عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دينار، على شاب اعترض سير تنصيب المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات.

ووفقا لذات المصدر، فقد تقديم الشاب أمام العدالة، بعد أن قام صبيحة الثلاثاء، بعرقلة سير عملية تنصيب التنسيقية الولائية للسلطة.

وأشرف على العملية بدار الثقافة ” بن رشد ” عضوان يمثلان السلطة الوطنية.

للإشارة، عرفت عملية تنصيب المندوب الولائي وأعضاء هيئته أحداث عرقلة في البداية، سرعان ما انتهت.

وتم التنصيب فعليا لذات اللجنة وفقا للأطر القانونية في جلسة عامة.

وأوكلت رئاستها، لأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ” زيان عاشور”.