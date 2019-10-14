عام سجنا نافذا لجمركي صور مشاهير ومسؤولين في المطار

أخبار الجزائر
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عام سجنا نافذا لجمركي صور مشاهير ومسؤولين في المطار
بقلم ياسمينة دهيمي

أدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الجمركي بمطار الجزائر “م. نصر الدين أيوب” بعام سجن نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية.

وكان الجمركي قد جرى ضبطه متلبسا بتصوير مشاهير داحل مطار هواري بومدين قبل أن يعترف خلال كل مراحل التحقيق بما نسب اليه.
وكشفت التحقيقات بهذه القضية التي تمت بالاستعانة بكاميرات المراقبة في المطار، أن الجمركي قام بتصوير ضحاياه قبل أن يرسلها لصفحة معادية للحيش.

وأدانت المتهم الفار “بوخرص أمير” بثلاث سنوات حبس نافذ و200 ألف دينار غرامة نافذة بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وألزمت المحكمة المتهمين، أن يدفعا بالتضامن تعويض للطرف المدني قدره 200 ألف دينار.


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