عام “سورسي” لمعلمة كسرت ذراع تلميذة ..والسبب

سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عام حسبا موقوف النفاذ في حق معلمة سنة ثالثة ابتدائي على خلفية تورطها في ضرب تلميذتها البالغة من العمر 8 سنوات.

بواسطة عصا خشبية وتسببها في كسر ذراعها الأيمن، مع تعيين خبير لفحص الضحية وتحديد حجم الأضرار اللاحقة بها في أجل شهر.

المتهمة وخلال محاكمتها، اعترفت بضربها تلميذتها ضربا غير مبرح على خلاف ادعاءات الضحية، وذلك بنية تأديبها لإحداثها فوضى في القسم واعتلائها الطاولة قصد اللعب.

موضحة بأن الإصابة التي تعرضت لها الضحية كانت في وقت لاحق جراء سقوطها بساحة المدرسة وليس جراء ضربها، رغم أن المحكمة واجهتها بشهادة طبية صادرة عن الطبيب الشرعي من المستشفى الجامعي لبني مسوس تضمنت عجزا لمدة 15 يوما.

من جهتها، تمسكت التلميذة بحضور وليها الشرعي بأقوالها الأولى، وأكدت أن الواقعة التي تعود مجرياتها ليوم الخميس 13 نوفمبر 2014، وفي حدود الساعة الحادي عشرة وعشر دقائق، دخلت المعلمة المتهمة إلى القسم بعد مناوبتها لقسمين خلال الفترة الصباحية.

أين قامت المعلمة بضرب التلميذة بواسطة عصا خشبية على مستوى الأصابع وراحة اليد، بحجة أنها كانت تثرثر في القسم ونبهت عليها بعدم إخطار أوليائها بالأمر، لتغادر إلى منزلها.

وفي اليوم الموالي لاحظ والدها انتفاخا على مستوى يدها اليمنى، وبعد الضغط عليها أخبرته بكل القصة، ليسارع في نقلها إلى المستشفى.

أين اتضح أنها أصيبت بكسر وخضعت للتأهيل مدة سنة كاملة.