عام ونصف حبسا لشخص سرق هواتف الأطقم الطبية والمرضى ببني مسوس

أدانت محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة، مسبوق قضائيا بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، للمتهم “س.أ” بعد قيامه بسرقة الأطقم الطبية والمرضى.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائع القضية إلى تاريخ 4 سبتمبر بعدما تقدم الضحية “ب.ي” بصفته ممرض بمصلحة طب الأطفال بمستشفى بني مسوس أمام مصالح الأمن الحضري الخامس بني مسوس.

أين رفع شكوى ضد مجهول بخصوص تعرضه لسرقة هاتفه النقال الذي تركه للشحن بقاعة الفحص، وبعد عودته للغرفة لم يجده.

وبعد اتصاله بالأمن الداخلي للمستشفى، وتفحص كاميرات المراقبة تم التعرف على المتهم.

كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قام بسرقة هواتف نقالة أيضا لضحايا آخرين من بينهم مرضى وأطباء “ب.ي”، “إ.م”.

المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له جنحة السرقة بتوافر ظرف الليل حسب المادة 354 من قانون العقوبات.

وأنكر المشتبه فيه، التهمة المتابع بها وصرّح أنه ذهب إلى المستشفى فقط من أجل العلاج كونه مريض بالسرطان. نافيا قيامه بسرقة الضحايا.