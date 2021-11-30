عام ونصف حبسا نافذا في حق شخص إنتحل صفة وكيل جمهورية

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف شخص ينتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي بولاية تلمسان.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوف كان يوهم ضحاياه أنه يشغل وظيفة وكيل الجمهورية، ولديه علاقات على مستوى مختلف محاكم ولاية تلمسان.

كما أسفر تفتيش منزل الموقوف عن حجز طلبات خطية محررة من طرف ضحاياه،. موجهة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي.

هذا وأحيل الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه حكما بـ18 شهر حبس نافذ وغرامة مالية.