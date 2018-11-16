عام ونصف سجنا نافذا لرعية تركي حطّم سيارة إمرأة بالبليدة

أخبار الجزائر
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عام ونصف سجنا نافذا لرعية تركي حطّم سيارة إمرأة بالبليدة
بقلم عباس عادل

أقدم رعية من جنسية تركية، كان في حالة هيستريا على الاعتداء على سيارة إمرأة وتحطيم زجاج نوافذها وبقية أجزائها أثناء توقفها على مستوى الطريق العام بالقرب من مقر ولاية البليدة.

ودهش دهشة المارة وسكان أحياء القريبة من هذا الحادث، كما أصيبت المرأة بالصدمة لحالة سيارتها المحطة بعد أن ركنتها سليمة.
و تدخلت مصالح امن ولاية البليدة على جناح السرعة وقامت بتوقيف الرعية ،واقتياده إلى لامن الحضري الرابع.
وعلى إثر ذلك تم تقديم المتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق .
أين تم مثوله في جلسة فورية أمام هيئة المحكمة التي أدانته بعام ونصف حبسا نافذا .


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