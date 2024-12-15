 عام و5 سنوات حبسا لشبكة تنظم رحلات عبر “قوارب الموت” بعين البنيان

قضت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 5سنوات مع 500 ألف دج في 4 متهمين اثنان منهم شقيقان يدعيان”ح.ه” و”ح”ع”. الموجودان في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض ضدهما. بعدما أثبتت التحقيقات تورطهما في قيادة شبكة تتكون من 13 شخص مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر “قوارب الموت”.

والمتابعين بتهمة تهريب المهاجرين في رحلات غير شرعية، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و60 مليون سنتيم للشخص الواحد. تم إدانتهم تتراوح بين عام و3سنوات حبسا نافذة عن تهمة تتعلق بعدم الإبلاغ عن جنحة، فيما استفاد آخر من البراءة.

ملابسات الملف الذي أحيل مؤخرا للمحاكمة، تعود وقائعه لسنة 2020، حين بلغت مصالح الضبطية القضائية بعين البنيان، معلومات بخصوص شبكات منظمة تسهر على تنظيم رحلات سرية للمهاجرين عبر البحر من منطقة عين البنيان بالعاصمة.

وعقب ترصد ومراقبة للأماكن، استطاعت وضع حد لنشاط إحدى الشبكات بعد مداهمة الأماكن الذي برمج فيها تلك الليلة رحلة سرية من قبل مجموعة من الشباب. حيث تم حينها توقيف وتحديد هوية 13 شخصا. من بينهم شقيقان تمكنا من الفرار عن طريق “الحرقة ” إلى أوروبا. فيما تم توقيف باقي العناصر، واسترجاع عتاد يتمثل في قارب مجهز وأمتعة ومؤونة. وتم إلقاء القبض على المدعو” ي.ع” الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت في قضية أخرى. والذي وجهت له اليوم تهمة تهريب المهاجرين رفقة 7 آخرين مثل منهم أربعة للمحاكمة. فيما توبع 3 آخرين لجنحة عدم التبليغ.

المتهم الموقوف وخلال محاكمته فند تنظيمه للرحلة، مؤكدا أن الشقيقتان المدعوان”ح. ه”و”ح.ع” المنظمان لها. وأنه دفع مبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم، وألقي عليه القبض قبل الرحلة بلحظات بعد مداهمة لرجال الأمن للأماكن. وذلك خلال تنقله رفقة المتهم”ش.ع” الذي التقاه صدفة بالطريق وطلب منه إيصاله عند المدعو “بلال” لاسترجاع أمواله بعد فشل المخطط.

وهو ما أكده المتهم” ش.ع” الذي قال انه علم بأمر رحلة” الحرقة” المبرمجة بعد تفجر الملف، وأنه متزوج وأب لطفلين ولم يسبق له أن فكر في الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق ذي صلة أكد المتهم “ط. ت” أنه دفع لاحد الإخوة”ح” مبلغ 20مليون سنتيم بغرض الهجرة غير الشرعية، غير أن المخطط فشل بعد مداهمة الشرطة للأماكن قبل وصوله في الموعد المحدد.

في حين أكد المتهم” ب.ف” أنه يعمل “كلونديستان” وأن شابين طلبا منه تلك الليلة إيصالهما إلى عين البنيان، ولدى وصولهما ومشاهدتهما لرجال الشرطة لاذا بالفرار وتركا حقائبهما الظهرية بالسيارة. وأنه اضطر لتسليمها لمركز الشرطة ليجد نفسه محل متابعة بتهمة عدم التلبيغ نافيا علاقته بهذا الملف.