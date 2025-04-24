عام حبسا لعون سابق بالحماية المدنية لترويجه أخباراً كاذبة للجمهور

أدانت محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة، عوناً سابقاً للحماية المدنية “ح.ع” بعقوبة عام حبسا، و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. لمتابعته بترويج أخبار كاذبة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و جاء هذا الحكم بعد توقيفه من قبل عناصر الأمن عقب نشره وترويجه أخباراً كاذبة للجمهور. والقذف ببث فيديو مباشر عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. مع قيامه بتوجيه عبارات مست بسمعة قطاع الحماية المدنية.

المتهم وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم نشر وترويج أخبار كاذبة للجمهور والقذف. إذ أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا. وصرّح بأنه كان يعمل عوناً بالحماية بتمنراست وتم تحويله إلى الجزائر العاصمة. و أضاف بأنه أوقِف تعسفيا بعد نشره فيديو، مرتديا بذلة الحماية المدنية.

وحسب تصريحاته، فقد وجّه في الفيديو رسالة لرئيس الجمهورية يطالب فيها بحقوقه. ولم يسئ الى أي قطاع. بل أنه كان يشتكي من نقائص بالقطاع من بينها غياب سيارات الإسعاف. وبعد مطالبته بذلك تم توقيقه وإحالته على مجلس التأديب .

وسبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس أن التمس ضد المتهم تسليط عقوبة 18 شهراً حبساً نافذاً و50 ألف دينار غرامة مالية. لتُسلّط عليه المحكمة عقوبة عاماً حبسا نافذا.

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