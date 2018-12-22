عاون خوك..صندوق جمع الملابس للفقراء والمحتاجين‎

بدأت مبادرة وضع صندوق لجمع الملابس للفقراء والمحتاجين، كفكرة، حولها شباب من مدينة القبة بالجزائر العاصمة، إلى مشروع يحتذى به.

وبعد أن لاقت نجاحا غير متوقع، أصبحت مبادرة “عاون خوك” تتم على مدار السنة، ووصلت المساعدات إلى 22 ولاية.

وحسب رياض بن زرارة المشرف على صندوق الملابس المستعملة، فإن الصندوق استطاع أن يجمع أطنان من الملابس.

مما استدعى توسيع المشروع، للحصول على مخزن لفرز وتخزين الملابس، وكذا وسائل نقل لتوزيعها.

ومن هنا أقيمت شراكة مع المجلس البلدي، والذي ساهم في تسهيل مهام أعضاء الفريق، للوصول إلى أكبر فئة ممكنة.