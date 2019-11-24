عايدة أولمو تبدع في “ذا فويس” وتتأهل للعرض النهائي وهذا ما قالته أحلام

تأهلت المتسابقة الجزائرية عايدة أولمو، للعرض النهائي الثالث من البرنامج العربي الشهير “ذا فويس”، بعدما إختارتها أحلام لتكمل معها في فريقها.

وأدت الفنانة الجزائرية، في العرض النهائي الثاني من “ذا فويس”، أغنية مزجت فيها بين الجاز والشعبي الجزائري.

وأبهرت عايدة مدربي البرنامج، والذين أثنوا كثيرا على أدائها للطابع الجزائري لأول مرة في البرنامج.

ومن جهتها، كتبت أحلام على صفحتها بإنستغرام: “عايده صوت متمكن رائع من الجزائر العظيمة، عايده صوتها جوكر وورقه رابحه لأي فريق تنظم إليه”.

مضيفة: “شكراً لوجودك بفريقي، شكراً على حرفيتك، واصلي واملئي المسرح العالمي ذا فويس بهجه كما هي بهجه وجهك الرائع الذي يملي المكان حب وسرور على شاشه كل العرب”.