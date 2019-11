عايدة أولمو تبدع في “ذا فويس” وتتأهل للعرض النهائي وهذا ما قالته أحلام

View this post on Instagram

#عايده صوت متمكن صوت رائع من الجزائر العظيم #عايده صوتها جوكر وورقه رابحه لاي فريق تنظم اليه شكراً لوجودك بفريقي شكراً على حرفيتك واصلي واملئلي المسرح العالمي #ذافويس بهجه كما هي بهجه وجهك الرائع الذي يملي المكان حب وسرور وعلى شاشه كل العرب انا متاكده ان جمهور كبير ينتظرك اكتبوا كومنتس ل #عايده