عايدة أولمو تغني للكينغ خالد وتتأهل لنهائيات “The Voice”

Merci à vous tous je suis très honoré d'être sur le podium des 3 finalistes c'est déjà beaucoup hamdoullah 🙏🇩🇿 شكرا لدعمكم و حبكم أنا فخورة بوصولي على بوديوم النهائيات الحمد الله ❤