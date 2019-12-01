عايدة أولمو تغني للكينغ خالد وتتأهل لنهائيات “The Voice”

تأهلت الفنانة الجزائرية، عايدة أولمو، للعرض النهائي الرابع من برنامج “The Voice”، أمس السبت، بعد إختيارها من طرف أحلام لتكمل معها في فريقها.

وأدت عايدة أغنية الشاب خالد والتي نالت شهرة عالمية “عيشة”، لتستطيع المرور بها إلى المرحلة المقبلة من البرنامج.

وعن إختيارها للأغنية، قالت عايدة أن أدائها كان مركزا على الروح الوطنية، وعلى الإحساس، وقامت بإهداء الأغنية لكل الشعب الجزائري.

وعبرت عايدة عن فخرها بوصولها لهذه المرحلة من البرنامج وكتبت على صفحتها بإنستغرام: ” شكرا لدعمكم وحبكم، أنا فخورة بوصولي على بوديوم النهائيات، الحمد لله”.