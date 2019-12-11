عايدة أولمو: حققت هذا الحلم بمشاركتي في برنامج “The Voice”
كشفت الفنانة الجزائرية، عايدة أولمو، بأنها من أشد معجبي النجم اللبناني والسوبر ستار راغب علامة، منذ صغرها، عبر منشور على صفحتها بانستغرام.
وكتبت عايدة: “أنا من أشد المعجبين براغب علامة منذ طفولتي، ولم أتوقع أبدا أن أمضي وقتا معه، فهو رجل عظيم”.
وإنتهى مشوار عايدة في برنامج “The Voice”، في الدور الربع النهائي، بعد أن قدمت عروضا عالمية، وشرفت بلدها الجزائر.
وكانت المتسابقة الجزائرية، قد عبرت عن اعتزازها بمشاركتها في هذه الطبعة من البرنامج، ووصولها إلى هذه المرحلة.
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