قناة النهار عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:51 شارك غرِّد أرسل 44 0 عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iPKt6 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز العصبي الودي وغير الودي قناة النهار 10 أفريل طيب معانا/ بوراك بالجبن وكيش بالجلبانة والبصل المكركل🥧 خبز الطماطم 🥖 كعكة الموز بالشكولاطة🍫🍌 قناة النهار 02 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / كسرة محشية بالشكشوكة و تارت بالشكولاطة قناة النهار 14 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / ميني بورغر وسلطة الفواكه قناة النهار 09 أفريل رمضان مع هشام Cook / 👨🍳😋 كباب بالدجاج ومحلبي قناة النهار 02 أفريل محمد علال: "Gaiden" خدمتهم مليحة ويعرفوا قيمة الصنعة قناة النهار 12 أفريل رحيم: "لعبت 14 شخصية في "انسبيكتور كمال" قناة النهار 07 أفريل رابح بوبكر نوار: التجربة الإجتماعية التي صنعتها هي الأولى من نوعها في الجزائر قناة النهار 12 أفريل فاسألوا: الإجتهاد في العبادة خلال رمضان قناة النهار 09 أفريل صانع المحتوى ripou: "عرفنا تقدم كبير في الكوميديا والدراما هذا العام" قناة النهار 12 أفريل