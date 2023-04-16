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عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب

بقلم النهار أونلاين
عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب
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عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب

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