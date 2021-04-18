عايدة عبابسة تبكي بحرقة بسبب معاناة أختها نعيمة مع المرض

قالت الممثلة عايدة عبابسة في مكالمة هاتفية خصت بها برنامج زابينغ على قناة النهار ان أختها والعناية المركزة وليس في غيبوبة.

وأضافت عايدة عبابسة أن أختها نعيمة في وضعية صحية حرجة جدا وتحتاج إلى دعواتكم وإن كان أمل 10 بالمائة نحن نتمسك به

وأوضحت عايدة عبابسة أن أختها نعيمة في العناية المركزة وتعاني من ضيق في التنفس حيث انها كانت تعاني منذ 10 أيام.

الممثلة عايدة عبابسة لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء حزنا وتضامنا مع أختها التي ترقد بالمستشفى.

وقالت الممثلة عايدة عبابسة انها كلمت اختها نعيمة عبر الهاتف وطلبت السماح من أختي الصغرى واتمنى أن تعود بالسلامة.

ومن خلال المكالمة شكرت المممثلة عايدة الشعب الجزائري والذي إعتبرته بالعظيم لوقوفه مع العائلة في هذه الظروف ومواساتهم.

كما قالت الممثلة عايدة عبابسة أنها تلقت مكالمة من وزيرة الثقافة التي قدمت دعمها ومساندتها وخدماتها وكذا من مدير لوندا كذلك.

وإغتمت الفنانة عايد الفرصة من أجل توجيه نداء للسلطات لتمكين أختها فلة المتواجدة في فرنسا بالدخول إلى الوطن ورؤية نعيمة.