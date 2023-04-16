قناة النهار عايدة عبابسة تستذكر أحبابها الذين رحلوا بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:56 شارك غرِّد أرسل 63 0 عايدة عبابسة تستذكر أحبابها الذين رحلوا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HYIdP برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا محمد أمين خادري: الممثلة عايدة عبابسة عاونتني بزاف ونطلب منها تبقى في التمثيل قناة النهار 16 أفريل بطل مسلسل بنت البلاد "سلام" يوضح حول الإتهـ ـامات التي طالته قناة النهار 13 أفريل "نسرين من فرقة إيوال : "ما كنتش نعرف الشاوية وهكذا تعلمتها قناة النهار 05 أفريل عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ قناة النهار 06 أفريل حسين: "أنا وحدي كنت ڨروب ونقدر نخدم عرس".. وهكذا بديت مع فرقة تيكوباوين قناة النهار 28 مارس رؤوف نجم مسلسل الدامة: أنا أحترم رأي الجمهور لكن بعد خروج الشخصية من السجن يجب أن تتغير قناة النهار 11 أفريل رجال صدقوا / مصعب بن عمير بن هشام قناة النهار 07 أفريل العدد 20 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 14 أفريل إنتاج الموز محليا.. هكذا يمكن وقف الإستيراد خلال خمس سنوات قناة النهار 09 أفريل بيونة في كلمات مؤثرة عن والدتها .. قناة النهار 31 مارس