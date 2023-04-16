قناة النهار عايدة عبابسة تعتذر لكل الجزائريين بسبب هذه الكلمات بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:39 شارك غرِّد أرسل 68 0 عايدة عبابسة تعتذر لكل الجزائريين بسبب هذه الكلمات. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Tdnxk برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا سامية طبوش تتكلم عن انتقادات متابعيها قناة النهار 06 أفريل "ريحة البلاد : اليوم فطرنا عند السيدة دليلة..تهلات فينا بطاجين زيتون ومطلوع "روعة قناة النهار 27 مارس بومرداس/ مداهمة مستودع سري يُستغل كمـ_ذبح غير معتمد بخميس الخشنة قناة النهار 09 أفريل بيونة توجه كلمة للشعب الجزائري قناة النهار 31 مارس سمير من فرقة الداي: هذه هي قصة كتابة أغنية "أنا جزائري" قناة النهار 02 أفريل محمد علال: المرأة هذه السنة كانت هي المحرك لكل الأعمال الدرامية قناة النهار 10 أفريل "أمين بومدين: "الممثل ما يجيبش اللباس وماشي خدمتو" قناة النهار 15 أفريل الرئيس تبون يستقبل سفيري جمهوريتي التشيك وفيتنام بعد إنتهاء مهامهما قناة النهار 10 أفريل سامية طبوش: يجب فصل العمل الفني عن العمل التجاري قناة النهار 11 أفريل وزير الداخلية: نشيد بمجهودات المصالح الأمنية في التصدي لظاهرة المخدرات قناة النهار 15 أفريل