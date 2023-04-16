قناة النهار عايدة عبابسة تكشف عن الشخصية الحقيقية لـ”صليحة تشقلالة” .. “كانت جي لعند يما”. بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:47 شارك غرِّد أرسل 68 0 عايدة عبابسة تكشف عن الشخصية الحقيقية لـ”صليحة تشقلالة” .. “كانت جي لعند يما”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/frRYb برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا best of موسيقى "late show" قناة النهار 09 أفريل واش داني /تشارك في مسابقة أنت يمدولك أسئلة تعجيزية ومنافسك يمدّولو أسئلة ساهلة 🤣🤣واش دير؟ قناة النهار 15 أفريل أمين بومدين برنامج زووم لميستر إيكس يحتل التوندونس من خلال 63 ألف مشاهدة وهذا نادر في الجزائر قناة النهار 30 مارس محمد علال: صعب أنك تستمر في مجال الفنّ بالجزائر قناة النهار 06 أفريل بشرى عقبي تحكي على أول دور لها في التثميل قناة النهار 02 أفريل هذا هو المغني المفضل لدى الممثل القدير عزيز جردة قناة النهار 07 أفريل ضحكة ولعبة / دارلهم منافسة لي يغلب يربح ديمو🤣🤣شوفو كيفاش خلاصت عليه قناة النهار 05 أفريل نسيمة جعفر باي: هناك عائلات محافظة قناة النهار 09 أفريل بك نفتخر / تكريم "القايمة" تكفّلت بأخوتها الخمسة المكفوفين وضحّت من أجلهم 🥰فعلا تستحقّ التكريم قناة النهار 13 أفريل نجيب بوسواليم: الممثل هو المسؤول عن عمله ولازم عليه يجدد نفسوا قناة النهار 13 أفريل