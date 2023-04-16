قناة النهار عايدة عبابسة تكشف لأول مرة عن نجاح شخصية صليحة تشقلالا .. “عشتها في الحقيقة” بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:34 شارك غرِّد أرسل 35 0 عايدة عبابسة تكشف لأول مرة عن نجاح شخصية صليحة تشقلالا .. “عشتها في الحقيقة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eaCU7 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا واش داني / اليوم فيروس كوكو لحق لولاية الوادي🤣🤣 دارلهم حالة طوارئ قناة النهار 08 أفريل عايدة عبابسة: أنا إسمي ناجح وخدمت على جال النساء الزواليات قناة النهار 16 أفريل سامية طبوش: لا يجب أن نحصر الممثل في دور واحد حتى لا يمل منه الجمهور قناة النهار 13 أفريل كنزة موسوس: لا نقارن أنفسنا مع مصر التي يوجد فيها مسرح في كل جامعة قناة النهار 14 أفريل العدد 15 من زابينغ رمضان قناة النهار 10 أفريل طيب معانا/ ميني بيتزا🍕 سيبيا بالصلصة😋 وقلب اللوز محشي جوز😋 قناة النهار 04 أفريل وزير الداخلية: الجزائر على أهبة للتصدي لكل المحاولات قناة النهار 15 أفريل مع النابلسي / يطبع المؤمن على الخلال كلّها..إلاّ الخيانة و المعصية قناة النهار 27 مارس أمال وهبي: هذا هو السبب الحقيقي لإختياري بنت البلاد قناة النهار 02 أفريل بك نفتخر : تكريم "قاديرو الخير"..إسم على مسمّى و أعماله الإنسانية تتكلم عنه قناة النهار 05 أفريل