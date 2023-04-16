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عايدة عبابسة: شخصية “صليحة تشقلالة” تمرمدت وبكيت عليها بزاف”.

بقلم النهار أونلاين
عايدة عبابسة: شخصية “صليحة تشقلالة” تمرمدت وبكيت عليها بزاف”.
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عايدة عبابسة: شخصية “صليحة تشقلالة” تمرمدت وبكيت عليها بزاف”.

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