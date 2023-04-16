قناة النهار عايدة عبابسة: لو رجع بي الزمن للوراء فلن أدخل المجال الفني أبدا بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 12:01 شارك غرِّد أرسل 119 0 عايدة عبابسة: لو رجع بي الزمن للوراء فلن أدخل المجال الفني أبدا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c2ZKL برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا نسيمة جعفر باي: "كاين بزاف ناس ما يحبونيش والرزق على ربي" قناة النهار 09 أفريل درت بزاف "improvisation" في مسلسل الدامة قناة النهار 31 مارس "فاطمة بلحمسي:" رقدت ونضت درت الخمار وكاين بزاف ما عجبهمش الحال قناة النهار 28 مارس سيليا ولد محند:الأغنية الأمازيغية لا تقتصر على منطقة القبائل قناة النهار 07 أفريل حسناء البشارية: من صغري وأنا نلعب القمري وتعلمتها على والدي قناة النهار 03 أفريل عمار بطل "الدامة" ..ريم تاكوشت نحسها يما قناة النهار 04 أفريل 😁 ضحكة و لعبة : باش تربح كادو..جاوب على السؤال ولاّ دير سيلفي مع البلاكة قناة النهار 04 أفريل ماريا زدام : "أنا ممثلة ولست صانعة محتوى" قناة النهار 03 أفريل رابح بوبكر نوار: التجربة الإجتماعية التي صنعتها هي الأولى من نوعها في الجزائر قناة النهار 12 أفريل "عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في "ظلام الليل" على إيقاع موسيقى "يا زينة لبابيلون قناة النهار 06 أفريل