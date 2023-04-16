قناة النهار عايدة عبابسة: مشهد البكاء في “الدامة” كان حقيقي وقلبي حبس كي ضربت البنات بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 10:44 شارك غرِّد أرسل 34 0 عايدة عبابسة: مشهد البكاء في “الدامة” كان حقيقي وقلبي حبس كي ضربت البنات. رابط دائم : https://nhar.tv/GzLHW برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رجال صدقوا / سعد بن معاذ قناة النهار 31 مارس بك نفتخر / رغم تكفّله بزوجته المُقعدة والفقر 😢مراد يعمل متطوع في مستشفى بالشلف 🥰 حقّا يستحقّ التكريم قناة النهار 11 أفريل "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل الطاكسي المربوح /المشارك تاع اليوم أدهشنا بإنسانيته 🥰ربح معانا 10000 دج وراح يتبرّع بيهم لزوالي قناة النهار 15 أفريل 🥰بك نفتخر / تكريم معلّم الفقراء معروف بإنسانيته ويتقديمه دروس خصوصية مجّانية للتلاميذ قناة النهار 12 أفريل محمد علال: "كاين فنانين قدم يخافوا على مكانهم ويغيرو من الجيل الحالي" قناة النهار 11 أفريل نور الدين أوغليسي: ما نشاهده هو تجسيد لواقع نعيشه قناة النهار 03 أفريل "محمد علال: "دار الفشوش من أصعب الكوميديا التي راهن عليها جعفر قاسم قناة النهار 12 أفريل نسرين سماي: هناك برامج في رمضان رديئة جدا قناة النهار 27 مارس فاسألوا: الإجتهاد في العبادة خلال رمضان قناة النهار 09 أفريل