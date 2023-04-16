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قناة النهار

عايدة عبابسة: مشهد البكاء في “الدامة” كان حقيقي وقلبي حبس كي ضربت البنات

بقلم النهار أونلاين
عايدة عبابسة: مشهد البكاء في “الدامة” كان حقيقي وقلبي حبس كي ضربت البنات
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عايدة عبابسة: مشهد البكاء في “الدامة” كان حقيقي وقلبي حبس كي ضربت البنات.

رابط دائم : https://nhar.tv/GzLHW
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