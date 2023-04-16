قناة النهار عايدة عبابسة: هذه هي الشخصيات التي تألقت في مسلسل “الدامة” بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:49 شارك غرِّد أرسل 91 0 عايدة عبابسة: هذه هي الشخصيات التي تألقت في مسلسل “الدامة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3EmEC برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "بريكس" تتقدم على السبعة الكبار.. والجزائر بخطوات ثابتة نحو الإنضمام قناة النهار 10 أفريل الرئيس تبون يستقبل سفيري جمهوريتي التشيك وفيتنام بعد إنتهاء مهامهما قناة النهار 10 أفريل إيناس بطلة مسلسل الدامة: "لهذا السبب بكيت في آخر تصوير المسلسل" قناة النهار 04 أفريل عزو HK: الجرأة يجب أن تكون مدروسة ويكون وراءها رسالة قناة النهار 09 أفريل مفيدة عداس: حب التمثيل يجعلك تبدع فيه قناة النهار 14 أفريل "ليلى توشي "توحشت المسرح ولكان مانلعبش على الخشبة نلعب في الشارع قناة النهار 31 مارس واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل ترسانة مشاريع القوانين تحرك مجلس الأمة.. كسر لركود رمضان قناة النهار 07 أفريل النفس والصيام / الصحة النفسية والصيام قناة النهار 29 مارس الشاب سمير يغني" ماشي كامل بنات الناس" ويذكر الجميع بالزمن الجميل قناة النهار 03 أفريل