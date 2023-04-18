قناة النهار عايشة بطلة بنت البلاد تكشف كواليس الموسم الثالث وعن النهاية الغامضة بقلم قناة النهار نشر في 18 أفريل 2023 - 01:40 برامح النهار في رمضان شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Ea5Fx برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "رجلاوي": أول مرة في حياتي خدمت عمل درامي قناة النهار 07 أفريل "محمد علال: "الجزائر البلد الوحيد الذي يتقاعد فيه المخرج قناة النهار 13 أفريل مفيدة عداس: حب التمثيل يجعلك تبدع فيه قناة النهار 14 أفريل أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية قناة النهار 03 أفريل محمد خليل شرفي: جوزت كاستينغ في "بنت البلاد" وكانت عندي الثقة باه يقبلوني قناة النهار 04 أفريل رحيم: "لعبت 14 شخصية في "انسبيكتور كمال" قناة النهار 07 أفريل الوادي: حجز 387 كلغ "قلب اللوز" داخل حافلة لنقل المسافرين 😨 قناة النهار 04 أفريل العدد 15 من زابينغ رمضان قناة النهار 10 أفريل تحضير حلويات العيد.. عادة تحافظ عليها ربات البيوت رغم إرتفاع أسعارها قناة النهار 17 أفريل العدد السادس من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 31 مارس