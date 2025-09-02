عاين خلالها أشغال التهيئة الكبرى..بداري يزور جامعة هواري بومدين

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة ميدانية لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، عاين خلالها أشغال التهيئة الكبرى المنجزة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، كونها أكبر جامعة من حيث الحجم، بمساحة تقدر 138هكتار.

وقد حرص الوزير، للقائمين على أشغال التهيئة إحترام الطابع المعماري المميز للجامعة باب الزوار، كتحفة معمارية مصممة من طرف المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، هندستها المعمارية المميزة جعلتها جزء من التراث المعماري الوطني.