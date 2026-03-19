عبادة: “أتمنى الاندماج مع لاعبي المنتخب الوطني وتقديم الإضافة”

عبّر لاعب اتحاد العاصمة، أشرف عبادة، عن سعادته الكبيرة بالدعوة التي تلقاها من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للمشاركة في تربص مارس.

وصرح عبادة، في هذا الخصوص: “أنا جد سعيد بالاستدعاء الذي تلقيته من المنتخب الوطني، وأشكر كل من ساعدني لبلوغ هذه المرحلة”.

كما أضاف: “هذا سيكون أول تربص لي مع المنتخب الوطني الأول، أتمنى الاندماج مع المجموعة، والتأقلم مع اللاعبين القدامى”.

وتابع أشرف عبادة: “أتمنى الاستفادة من خبرة اللاعبين القدامى للمنتخب الوطني، من أجل تقديم الإضافة اللازمة للخضر”.