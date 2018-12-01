عبادة: الأفلان اليوم أمام مرحلة جديدة أساسها التشبيب

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عبادة: الأفلان اليوم أمام مرحلة جديدة أساسها التشبيب
بقلم مصطفى.ق

قال القيادي السابق في الافلان  عبد الكريم عبادةأن الأفلان اليوم أمام مرحلة جديدة أساسها التشبيب وإعطاء الجيل الجديد فرصة القيادة.

وبارك عبادة الخطوة، التي يقوم بها معاذ بوشارب رئيس هيئة تسيير الحزب.

قال عبادة خلال الندوة الصحفية عقدت عشية اليوم السبت، إنه يشعر بالألم لأنه لم يدخل مقر الحزب من 2010.

وهي سنة إبعاده أومغادرته مناصب القيادة داخل الجبهة حيث بدا  متأثرا لما حدث للأفلان طيلة هذه السنوات.

ورحب بخطوة معاذ بوشارب، الذي توعد بإعادة أفلان جديد بقوله “كونوا على يقين بأننا في الطريق الصحيح”.

وختم المتحدث كلامه بدعوة وجهها للقيادات السابقة من أجل الإلتفاف وراء منسق معاذ بوشارب، ومنحه الثقة في مسعى تأسيس الأفلان الجديد.


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