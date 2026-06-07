عبادة: “الفوز على الأرجنتين؟ لا شيء مستحيل”

رفع مدافع المنتخب الوطني، أشرف عبادة، التحدي في وجه رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي، قبل الصدام المرتقب بين “الخضر” و”التانغو” في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن مونديال 2026.

وعلى هامش آخر حصة تدريبية بأرض الوطن، التي جرت صبيحة اليوم الأحد. قبل السفر إلى كانساس الأمريكية، أبرز عبادة، أن التحضيرات سارت في ظروف جيدة والكل واعٍ بالمسؤولية.

وواصل مدافع اتحاد العاصمة: “نحن نحضّر بجدية، وكلنا يد واحدة، هذه آخر حصة تدريبية لنا في الجزائر قبل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفنا اسعاد الشعب الجزائري”.

وردّ عبادة، على الحديث عن ترشيح المنتخب لتحقيق نتائج قوية في المونديال بعد الفوز الودي على هولندا: “أكيد شاهدتم المباراة. كل اللاعبين كانوا يدا واحدة ومحفزون.. لم نخيّب الشعب، تبقى مباراة تطبيقية، وفي الرسميات سنكون أفضل”.

أما بخصوص قدرة “الخضر” على تخطي منتخب الأرجنتين ونجومه يوم الـ 17 جوان الجاري. قال المدافع السابق لأولمبي الشلف: “أكيد، كرة القدم تلعب في المستطيل الأخضر، ولا شيء مستحيل”.

وختم في رسالة إلى الجماهير الجزائرية قبل المحفل العالمي: “أتمنى أن يكونوا حاضرين بقوة من أجل مساندتنا، وبدورنا سنقدم مباريات قوية”.

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