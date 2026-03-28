عبادة: “بيتكوفيتش يتابع الجميع وحينما يحتاج لاعبا يستدعيه”

أكد المدافع أشرف عبادة، رضاه التام على المستوى الذي ظهر به في أول مشاركة له رفقة المنتخب الأول، على الرغم من مشاركته كظهير أيمن، في ودية أمس، أمام غواتيمالا.

وشكر لاعب اتحاد العاصمة، الطاقم الفني لـ”الخضر” وكل اللاعبين على الثقة التي منحوها إياه. مهديا هدفه في مرمى غواتيمالا، لكل الشعب الجزائري، داعيا الجماهير للحضور بقوة في الودية الثانية، أمام أوروغواي، هذا الثلاثاء.

وبخصوص مشاركته ظهيرا أيمنا، وهو الذي ينشط مدافعا محوريا، قال عبادة: “لعبت في هذا المنصب من قبل هو ليس بجديد عني.. صحيح لم ألعب منذ فترة كظهير أيمن ولكن هذه تعليمات يجب أن أطبقها، ووفقني الله وسجلت”.

كما أبرز عبادة، الذي صنع غيابه عن قائمة الـ”كان” جدلا واسعا. بعدما كان قد تألق رفقة المنتخب الرديف، في بطولة العرب، أنه لم يقلق بشأن هذا الأمر، مضيفا: “حبة حبة.. وجاء الوقت واستدعيت للمنتخب وأشكر اللاعبين والمدرب”.

وفي ختام تصريحاته عقب ودية غواتيمالا، وجه المدافع السابق لأولمبي الشلف، رسالة إلى اللاعبين المحليين، وختم: “أقول لهم حاجة ماتجي بالساهل.. الطاقم الفني يشاهد الجميع وعندما يحتاج لاعبا سيستدعيه”.