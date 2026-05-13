عبادة: “سنخوض مباراة الموسم ضد نادي الزمالك”

أبرز مدافع اتحاد العاصمة أشرف عبادة، أهمية المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمضيفهم نادي الزمالك المصري، لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وصرّح عبادة، في هذا الخصوص، عقب التعادل أمس الثلاثاء، أمام ترجي مستغانم، لحساب البطولة: “مباراتنا ضد ترجي مستغانم كانت مفخخة”.

كما أضاف: “عدة لاعبين من تعداد الفريق لم يشاركوا في هذه المواجهة، كون كامل التركيز منصب على نهائي كأس الكونفيدرالية”.

وتابع أشرف عبادة: “مباراتنا المقبلة ضد نادي الزمالك، هي مباراة الموسم بالنسبة لنا، كونها فرصتنا لانقاذ موسم الفريق، بعد التتويج بكأس الجزائر”.