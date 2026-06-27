عبادة: “هدفنا الفوز على النمسا بعيدًا عن الحسابات”

رفع مدافع المنتخب الوطني، أشرف عبادة، التحدي قبل الصدام المرتقب بين “الخضر” والنمسا، فجر غدٍ الأحد، برسم الجولة الـ 3 والأخيرة من دور مجموعات مونديال 2026.

وأكد مدافع اتحاد العاصمة، أن تشكيلة المنتخب الوطني، ستدخل هذه المواجهة، بعقلية الفوز فقط، وأن اللاعبين لا يفكرون في حسابات التأهل بقدر ما يركزون على تحقيق الانتصار.

وفي تصريحات أدلى بها، على هامش آخر حصة تدريبية قبل اللقاء المرتقب. قال عبادة: “جئنا بنية الفوز، ولن ندخل في أي حسابات”.

وواصل مدافع “الخضر” في السياق ذاته: “سندخل المباراة من أجل الفوز على المنافس ونترك الحسابات جانبا.”

وتعكس تصريحات عبادة وقبله بن طالب، أن الجميع في المنتخب يعي بحجم المسؤولية قبل لقاء النمسا، الذي سيجري بمدينة “كانساس” الأمريكية.

خاصة بعد استعادة الثقة إثر الفوز على الأردن. وهو ما عزز حظوظ المنتخب في بلوغ الدور الـ 32، في انتظار الفوز أو التعادل فجر غدٍ لمواصلة الحلم العالمي.

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