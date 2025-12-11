عبادة: “هدفنا المحافظة على اللقب.. ودعم الجماهير يجعلنا نشعر أننا نلعب في الجزائر”

خصّ مدافع المنتخب الوطني الجزائري، أشرف عبادة، الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بحوار صحفي اليوم الخميس، عبّر فيه عن ارتياحه للمستوى الذي قدمه “الخضر” في دور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تقام بقطر.

مؤكدًا أن التأهل إلى الدور ربع النهائي كان مستحقًا بعد مشوار قوي أمام منتخبات وصفها بـ“المحترمة”، على غرار السودان، البحرين والعراق.

وقال عبادة، إن اللاعبين يدركون تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرًا إلى أن المجموعة دخلت المنافسة بعزيمة كبيرة وإصرار واضح على الدفاع عن اللقب العربي.

وأضاف: “تلقينا هدفًا واحدًا فقط في دور المجموعات، وقد كنا أفضل دفاع في المسابقة، وهذا يعود لخبرة اللاعبين وللعمل الكبير الذي نقوم به في التدريبات”.

ونفى المدافع أن يكون تألقه في البطولة مجهودًا فرديًا، مؤكّدًا أن سرّ ظهوره الجيد هو “روح المجموعة القوية” التي تميز تشكيلة “الخضر”، مضيفًا:”من الرائع أن ألقى هذا الاعتراف، لكن كل اللاعبين يستحقون الإشادة”.

وعن دعم الجماهير، عبّر عبادة عن امتنانه الكبير للمناصرين الذين رافقوا المنتخب في قطر: “شكرًا للجمهور الجزائري على دعمه الكبير. أحيانًا نشعر أننا نلعب داخل الديار وليس خارجها، وهذا يمنحنا طاقة إضافية”.

وختم المدافع الفذ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف واضح ولا يقبل التأويل: “نسعى للتتويج والمحافظة على اللقب… وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك”.