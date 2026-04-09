عبادة: “هدفنا ضمان التأهل ضد أسفي وإهداؤه لأنصار الاتحاد”

كشف مدافع اتحاد العاصمة، أشرف عبادة، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق التأهل في كأس الكونفيدرالية، ضد نادي أسفي، من أجل التصالح مع أنصار الاتحاد.

وصرح عبادة، بخصوص مباراتهم المقبلة ضد نادي أسفي: “نحن واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا، خاصة وأننا لم نسجل أي فوز في آخر ثلاثة مباريات”.

كما أضاف: “تكريزنا كبير على المباراة المقبلة ضد نادي أسفي، ونسعى لتحقيق التأهل واهدائه لأنصارنا”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، سيواجه يوم السبت المقبل، الضيف نادي أسفي، بملعب “5 جويلية”، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.