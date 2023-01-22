عبادلية: ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للبحث العلمي

أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات محمد الطاهر عبادلية، على ضرورة صياغة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي. بغية المساهمة في تحقيق التقدم الإقتصادي المنشود في ظل الجزائر الجديدة.

وخلال كلمة له لدى افتتاحه لملتقى نظم تحت عنوان: من أجل منظومة بحثية فعالة موجهة نحو الابتكار وخدمة الاقتصاد الوطني. أوضح عبادلية أن الوضع الحالي يستدعي إعداد إستراتيجية واضحة في البحث العلمي. من أجل توجيه السياسات العامة نحو مقاربات فعالة لترشيد إستعمال الموارد و تعزيز وتحسين الخدمات.

وأبرز ذات المسؤول أهمية صياغة هذه الاستراتيجية لا سيما من أجل إنتاج حلول مبتكرة لتحقيق التقدم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. إلى جانب توجيه البحث الجامعي نحو المزيد من الإبتكار وعدم حصره في التكوين.

وأضاف قائلا إن دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي جعل من البحث العلمي أولوية وطنية وطموح النخبة الوطنية في تكثيف تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة. يضمنان تنفيذ إستراتيجية ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج البحث العلمي والإبتكار.

وفي ذات السياق ألح عبادلية على أهمية تكوين العنصر البشري والعمل على تنمية الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار على مستوى المنظومة التربوية لتوجيه الجهود نحو البحث التطويري والإبتكار. مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على نشر ثقافة التقييم الخاصة بالبحث العلمي على أساس مؤشرات وأهداف محددة مسبقا.

كما أبرز عبادلية، أن مواجهة التحديات خاصة منها المتعلقة بالتغير المناخي وتقلبات الوضع الصحي العالمي والتهديدات الأمنية. تتطلب رؤية شاملة منسقة ومشتركة حول ستة محاور تخص الأمن الغذائي والصحي. إلى جانب الأمن الطاقوي والمائي والبيئي والإقليمي.

من جهته دعا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، خلال مداخلة له حول مؤشرات الأمن الصحي إلى تظافر جهود الفاعلين في مجال الصحة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات. مبديا إستعداد الوكالة للمساهمة في تطوير البحث العلمي خاصة في مجال الأمن الصحي.