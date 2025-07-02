عباد: المشاريع السكنية لم تعد موجهة فقط للإيواء

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن التوجه الحالي في وزارة السكن والعمران والمدينة لم يعد يقتصر على تسليم وحدات سكنية مجهزة بالكهرباء والماء وشبكات تصريف المياه فقط.

في حين، قال عباد في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن توجه قطاع السكن أصبح يرتكز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة. توفر أفضل ظروف العيش وفي مقدمتها المدارس، والمرافق الصحية، وسائل النقل، فضاءات للراحة والترفيه. وتشمل الطرقات الواسعة، الأرصفة بين 5 و7 أمتار، فضاءات للراحة والنقل. ومسارات مخصصة للحافلات والدراجات والمساحات الخضراء ضمن محيط عمراني جميل.

كما استطرد قائلا “لم تعد المشاريع السكنية موجهة فقط للإيواء، بل أصبحت فرصة استثمارية واقتصادية”. “من خلال إدماج الفنادق، الهياكل التجارية، والخدمات المهيكلة ضمن الأقطاب الحضرية الجديدة”. و”هذا التوجه يكرّس فكرًا عمرانيًا جديدًا يعكس روح وهوية الجزائر”. و”يجعل من المدن فضاءات نابضة بالحياة والفرص التجارية والإستثمارية”.

الرقابة التقنية وجودة البناء

كما أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC) لتشمل الرقابة على جودة البناء والمواد المستعملة. حيث تم تحرير 55 نقطة جديدة في نظام المراقبة، تشمل مجالات متنوعة مثل نوعية مواد البناء بما فيها الجبس والتلبيس وغيرها من المكونات. وهذا التوسيع في صلاحيات ومهام هذه الهيئة التقنية للرقابة والذي يندرج ضمن استراتيجية تحسين النوعية وضمان متانة واستدامة البنايات.

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