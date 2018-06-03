عباس ريغي بنشط حفل مالوف بقصر الثقافة في العاصمة

نشط الفنان القسنطيني عباس ريغي سهرة السبت بالعاصمة، حفلا موسيقيا للمالوف، خصص للغناء الصوفي والحوزي أمام جمهور كبير.

وخلال ساعتين من الزمن، انقسم برنامج الحفل الذي نشطه الفنان بقاعة الحفلات مفدي زكريا بقصر الثقافة الى ثلاثة أجزاء.

وهي المدح والحوزي والعيساوى والفولكلور القسنطيني المقدم في نوع القناوي.

وأدى عباس ريغي بصوته العذب اغاني “حب النبي” و”يا قلبي ثق بالله” و”المال المال” و”دور بيها يا شيباني” وختم السهرة ب”أبقاو على خير”.

وسرعان ما انتقل جزء المدح والحوزي الذي سافر بالحضور في رحلة هادئة الى فولكلور العيساوى.

حيث همّ الجمهور لا سيما النساء الى رقص “الجذب” بالقرب من الخشبة وكاد الوضع يفلت من المراقبة.

و في جو السهرات الفنية الكبرى قدم عباس ريغي حفلا ثمن فيه التراث الموسيقي لنوع المالوف.

معربا عن سعادته بالغناء لجمهور تفاعل معه أحسن تفاعل.