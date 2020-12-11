عباس مرسلي: “لم نحصل على إجازات لاعبينا الجدد بسبب 5.3 مليار”

الرياضة
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عباس مرسلي: “لم نحصل على إجازات لاعبينا الجدد بسبب 5.3 مليار”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث رئيس فريق اتحاد بلعباس، عباس مرسلي، عن المشاكل التي يتخبط فيها النادي هذا الموسم، خاصة فيما تعلق بإجازات اللاعبين الجدد.

وصرح عباس مرسلي، للإذاعة الوطنية: “لم نحصل الى حد الآن على اجازات لاعبينا الجدد بسبب ديون الفريق التي بلغت 5 ملايير و300 مليون سنتيم”.

وأضاف: “سنخوض مبارياتنا المقبلة بالفريق بالاعتماد على لاعبي الرديف، إلى غاية حل مشكل الديون الذي نأمل انهائه خلال 10 أيام على أقصى تقدير”.

وأوضح رئيس اتحاد بلعباس، عباس مرسلي: “المدرب لامين بوغرارة، قاطع الفريق بسبب عدم تأهيل اللاعبين الجدد، لكنني على اتصال به، وسنقنعه بالبقاء مع الفريق”.


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