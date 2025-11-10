عباس وصيود يهديان الجزائر ميداليتين فضيتين في ألعاب التضامن الإسلامي

واصل الرياضيون الجزائريون تألقهم في الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي الجارية بالعاصمة السعودية الرياض، إذ أهدى كلٌّ من الملاكم محمد عباس والسباح جواد صيود، ميداليتين فضيتين للجزائر.

ونال الملاكم محمد عباس، الميدالية الفضية في وزن 55 كلغ، بعد مواجهة قوية في النهائي أمام المصري أمير محمد فراق، ضمن منافسات الملاكمة.

وفي السباحة، تمكن جواد صيود من إحراز الميدالية الفضية في سباق 200 متر سباحة على الصدر. بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقتان و16 ثانية و66 جزءا من المئة.

وبهذه النتائج تواصل الجزائر تعزيز رصيدها من الميداليات في الدورة، مؤكدة حضورها المميز في مختلف المنافسات الرياضية.