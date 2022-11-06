عبداوي:”سيتم إنشاء لجنة لحل الأزمات في المنطقة العربية تترأسها الجزائر”

كشف المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية، عبد الحميد عبداوي، اليوم الأحد، أنه سيتم إنشاء لجنة حكماء لحل الأزمات في المنطقة العربية تترأسها الجزائر.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار، قال عبداوي، إن القمة العربية بالجزائر مثلت دفعة جديدة للعمل العربي.

وأضاف ذات المتحدث:”الجزائر ستقود مسار دعم عضوية فلـ.سطين الكاملة في الأمم المتحدة بصفتها رئيسة الدورة حاليا.”