عبداوي للنهار: “نجاحات الجزائر أزعجت دوائر خارجية”.. وسترد بهذه الطريقة

قال المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية، السفير عبد الحميد عبداوي، إن نجاحات الجزائر تزعج العديد من الدوائر الخارجية. كما أوضح “كل نجاحات الجزائر تزعج دون شك العديد من الدوائر الخارجية، وهذا ما يظهر عند الأبواق لهذه الجهات”.

وأشار السفير عبداوي في حوار خص به النهار، إلى أن نجاح الجزائر وعودتها على الساحة الدولية يزعج الكثيرين”. مضيفا “أن العودة تعتبر طبيعية للمكانة التي تعود للجزائر”.

كما أفاد السفير، أن “هذه النجاحات دليل على أن الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية وفقت في اختياراتها الخارجية”. مضيفا “وستزيد النجاحات ويزيد نعاق الدوائر الخارجية”. مشيرا إلى أن الجزائر “ستتعامل بروح من المسؤولية والجدية لأنها دولة مؤسسات التي تطبق السياسة”. “سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي “. و”حالة الاستقرار الكبيرة والقوة التي تتمتع بها الجزائر سيجعلها دون شك تضطلع بدور أكبر”. “سواء على المستوى الجهوي أو الإفريقي أو العربي المتوسطي”.

عبداوي: اتفق العرب على أن يتفقوا

قال المدير العام للاتصال بوزارة الخارجية، إن بعد هذه القمة العربية والتفاؤل الذي ظهرت به، نستطيع القول “اتفق العرب على أن يتفقوا”. مردفا “لأن من مخرجات القمة توافق كبير للعديد من القضايا والملفات السياسية أو الاقتصادية”.

وهنأ مسؤولون سامون و وزراء خارجية عرب، الجزائر قيادة وشعبا على نجاح القمة العربية الـ31 التي عكست الجهود الكبيرة المبذولة من أجل لم الشمل العربي وتوحيد الصفوف.

وفي تصريحات “لوأج” عقب اختتام أشغال القمة العربية وتوجت بـ”إعلان الجزائر”. ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي النجاح الكبير للقمة. مشيرا إلى أن كل الملفات المطروحة سادتها نقاشات إيجابية جدا. و عبّر المنفي عن تأييده لكل ما خلص إليه بخصوص الملف الليبي. خاصة ما تعلق بإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن. مشددا على أن هذه الحصيلة إيجابية جدا ومكسب كبير للشعب الليبي و العربي.