عبدلي: “أريد إثبات أحقيتي بالتواجد مع الخضر”

عبر قائد نادي أونجي الفرنسي، حيماد عبدلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى “الخضر” من جديد، مؤكدا عزمه على تأكيد أحقيته بذلك.

ويعود آخر، ظهور لعبدلي، قبل استدعاءه إلى تربص نوفمبر الجاري، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي جرت جانفي الماضي، بكوت ديفوار.

وعن الأجواء التي وجدها بعد عودته، قال عبدلي: “إنها متشابهة، والأجواء دائما جيدة هنا. لقد خضنا حصة تدريبية جيدة أمس، واليوم سنسافر إلى غينيا الاستوائية، وأتمنى تحقيق الفوز”.

قبل أن يضيف لاعب “الخضر” في تصريحات من مطار هواري بومدين. تحسبا لسفرية “مالابو” زوال اليوم الثلاثاء: “سعيد بالعودة إلى المنتخب، وعلي إثبات أحقيتي بالتواجد مع “الخضر”.. أتمنى الحصول على وقت لعب لإثبات ذلك.”