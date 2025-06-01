عبدلي: “الجميع يعلم أننا نطمح للذهاب بعيدا في “الكان””

أكد قائد نادي أونجي الفرنسي، ولاعب “الخضر” حيماد عبدلي، أن المنتخب الوطني، يراهن على التألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها ديسمبر المقبل.

ورد عبدلي، بخصوص حظوظ المنتخب الوطني، في المحفل القاري القادم: “الجميع يعلم.. نطمح للذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا، ونظهر أفضل وجه للجزائر”.

وعلى صعيد آخر، أبقى لاعب “الخضر” الباب مفتوحا أمام مغادرة أونجي الفرنسي، الصيف المقبل. وهو الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية. أبرزها مارسيليا، وقال: “سننتظر الميركاتو، ونتحدث مع رئيس النادي والفرق الأخرى ونرى ما سيحدث”.