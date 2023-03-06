عبدلي: بإمكان أفراد الجالية الإنتساب للنظام الوطني للتقاعد بداية من اليوم

قال جعفر عبدلي مدير الصندوق الوطني للتقاعد، أنه يمكن لأفراد الجالية بالخارج الإنتساب للنظام الوطني للتقاعد بداية من اليوم الإثنين.

وأشار جعفر عبدلي في تصريح له خلال استضافته بتلفزيون “النهار”، أن المنصة الإلكترونية للجالية دخلت حيز الخدمة بداية من اليوم الإثنين. مشيرا إلى أن هذه البوابة الإلكترونية هي التي تسمح لأفراد الجالية المقيمة بالخارج. الإنتساب للنظام الوطني للتقاعد. بحكم المرسوم التنفيذي الذي صدر في 18 اكتوبر 2022.

كما أوضح ذات المتحدث، أن الصندوق الوطني للتقاعد بالتنسيق مع وزارة العمل. وصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية من أجل العمل على وضع الآليات التي هي جاهزة. كما أن البوابة الإلكترونية هي قيد الخدمة حاليا.

أما عن طريقة التسجيل والملف المطلوب لانتساب أفراد الجالية في النظام الوطني للتقاعد، فأشار جعفر عبدلي، أن المنتسب عليه بالدخول في البوابة من خلال تسجيل الهوية وبعض المعطيات التي تدرس على مستوى صندوق التأمينات الإجتماعية. من أجل النظر في وضعيته. بالإضافة كذلك إلى تقديم ملف من خلال نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي. ونسخة من جواز السفر وشهادة الميلاد والحالة المهنية.

وأضاف عبدلي، أنه وبعد التحقق تعطى له الموافقة الأولية، بالإضافة كذلك إلى مرحلة تقوم بها وزارة الخارجية بعد اعطاء كلمة السر يمكن للمنتسب تتبع الملف. وفي المرحلة النهائية يعطى للمنتسب رقم الانتماء في النظام الوطني للتقاعد. وكذا رقم الإنخراط وكأنه رب عمل له صفة الأجير وصفة رب العمل. وبذلك سيكون الإنتساب مفعّل. مضيفا أن مدة معالجة الملفات على مستوى الضمان الاجتماعي. في المرحلة الأولى تكون 15 يوم.

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