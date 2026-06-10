عبدلي: “تقمص ألوان المنتخب الجزائري أكبر فخر بالنسبة لي”

أكد الدولي الجزائري حيماد عبدلي، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بأن أكبر فخر بالنسبة له في كرة القدم، هو تقمصه ألوان المنتخب الوطني.

وفي حوار نشرته الصفحة الرسمية لنادي أولمبيك مارسليا، رد عبدلي، عن سؤال حول أكبر شيء يفتخر به في كرة القدم قائلا: “حمل ألوان المنتخب الجزائري”.

كما أضاف الدولي الجزائري، بأن أجمل فوز بالنسبة له، كان مع المنتخب الوطني، في مباراتهم ضد الكونغو، في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكشف الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عن لاعبه المفضل، أين ذكر الأسطورة زين الدين زيدان.