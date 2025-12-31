إعــــلانات
الرياضة

عبدلي: “سعيد بأدائي أمام غينيا الاستوائية وإن شاء الله تكون بداية مثالية”

بقلم عزيز طالبي
عبدلي: “سعيد بأدائي أمام غينيا الاستوائية وإن شاء الله تكون بداية مثالية”
المنتخب الوطني
  • 174
  • 0

عبّر الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عن رضاه بمردوده في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بـ غينيا الاستوائية. مؤكدًا سعادته بالمساهمة في تحقيق الفوز، وذلك في تصريحاته بالمنطقة المختلطة مع الصحافيين عقب نهاية اللقاء.

وقال عبدلي: “أتمنى إن شاء الله أن تكون بداية مثالية لي. كنا جاهزين لتحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية”.

وأضاف متوسط ميدان الخُضر: “نحن سعداء جدًا بهذه النتيجة الإيجابية، المدرب طلب منا الحفاظ على نفس الديناميكية طوال اللقاء. وهو ما نجحنا في تطبيقه فوق أرضية الميدان”.

ويأتي تصريح حيماد عبدلي ليعكس الروح الإيجابية داخل صفوف المنتخب الوطني، الذي يواصل مشواره بثقة وطموح كبيرين في منافسة كأس أمم إفريقيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/FZGnX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer