عبدلي: “سعيد بأدائي أمام غينيا الاستوائية وإن شاء الله تكون بداية مثالية”

عبّر الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، عن رضاه بمردوده في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بـ غينيا الاستوائية. مؤكدًا سعادته بالمساهمة في تحقيق الفوز، وذلك في تصريحاته بالمنطقة المختلطة مع الصحافيين عقب نهاية اللقاء.

وقال عبدلي: “أتمنى إن شاء الله أن تكون بداية مثالية لي. كنا جاهزين لتحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية”.

وأضاف متوسط ميدان الخُضر: “نحن سعداء جدًا بهذه النتيجة الإيجابية، المدرب طلب منا الحفاظ على نفس الديناميكية طوال اللقاء. وهو ما نجحنا في تطبيقه فوق أرضية الميدان”.

ويأتي تصريح حيماد عبدلي ليعكس الروح الإيجابية داخل صفوف المنتخب الوطني، الذي يواصل مشواره بثقة وطموح كبيرين في منافسة كأس أمم إفريقيا.