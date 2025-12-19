عبدلي: “سعيد بالدعوة التي تلقيتها وسنعمل لجعل الشعب الجزائري فخورا بنا”

أكد الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، سعادته الكبيرة لتلقيه دعوة الناخب الوطني، من أجل المشاركة مع الخضر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وخلال تنقله اليوم الجمعة، من فرنسا باتجاه الجزائر، صرح عبدلي، لموقع “Le lien”: “أنا جد سعيد بالدعوة التي تلقيتها”.

كما أضاف: “الآن يجب بذل كل ما لدينا من أجل تقديم بطولة مشرفة، كوننا ندرك جميعا بأننا لم نكن في المستوى في آخر مشاركتين”.

أردف: “سنقدم أفضل ما لدينا في هذه “الكان”، لنجعل الشعب الجزائري، فخورا، وبالنسبة لي نحن الجزائر منتخب كبير، علينا الذهاب إلى أبعد حد ممكن، وانهاء هذه البطولة بفخر”.

وختم حيماد عبدلي: “نملك لاعبين جيدين في المنتخب، وأي لاعب سيعتمد عليه الناخب الوطني في وسط الميدان، لا أشك في أنه سيكون في المستوى”.

يذكر أن حيماد عبدلي، تلقى أمس الخميس، دعوة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للالتحاق بتربص الخضر، من أجل تعويض زميله حسام عوار الذي تعرض لاصابة ستحرمه من المشاركة في “الكان”.