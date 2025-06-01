عبدلي: “سنقدم كل شيء للفوز على رواندا والسويد”

رفع اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، التحدي، قبل انطلاق تربص جوان الجاري، الذي تتخلله مواجهتان وديتان، أمام رواندا، يوم الـ 5 والسويد يوم الـ 10 جوان.

وفي تصريحات فور وصوله أمس السبت، إلى أرض الوطن. أكّد لاعب أونجي الفرنسي، أن العناصر الوطنية، ستواجه رواندا والسويد، وكأنها تلعب مباريات رسمية.

وقال عبدلي: “مثلما قال المدرب ليست مباريات ودية.. سنقدم كل شيء من أجل الفوز على رواندا والسويد”.

كما أبرز لاعب “الخضر” أن السويد، فريق أوروبي، وسيلعب كرة قدم جميلة. وهو ما سيجعل اللقاء قويا، لاسيما وأن المنتخب الوطني، أيضا يطبق كرة جميلة.