عبدلي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من الليغ1 الفرنسية

تواجد الدولي الجزائري حيماد عبدلي، نجم نادي أنجي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من الليغ1 الفرنسية.

وجاء اختيار، عبدلي ضمن هذه التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من الليغ1، نظير تألقه في المباراة الأخيرة لفريقه أنجي، في مواجهة سانت ايتيان.

وتواجد الدولي الجزائري، ضمن هذه التشكيلة، غلى جانب نجوم الليغ1، على غرار أشرف حاكيمي، دوناروما، ديمبلي، وغيرهم.

يذكر أن حيماد عبدلي، شارك أساسيا، رفقة أنجي، أمام مضيفهم سانت ايتيان، وسجل هدفين، في هذا اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي (3-3).